اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 أغسطس 2022 05:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والمصري الليلة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 04:58 م
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والمصري الليلة نادى الزمالك_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. 
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين الجماهير ودخولها للاستاد، وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.
 
وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك  والمصرى البورسعيدى بفوز الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف سجل ثنائية الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيرى وسجل هدف المصرى ياسر حمدى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السادسة عشرة للمسابقة.
 
وقرر فيريرا المدير الفني للزمالك خوض المباريات المتبقية في الدوري بلاعبين من الناشئين وفريق الأمل لرغبته فى إراحة العناصر الأساسية استعداداً للموسم الجديد.
 

نادى الزمالك

استعدادات امنية

الزمالك والمصرى

الدورى العام



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة