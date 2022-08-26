استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والمصري الليلة

كتب عبد الله محمود

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين الجماهير ودخولها للاستاد، وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والمصرى البورسعيدى بفوز الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف سجل ثنائية الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيرى وسجل هدف المصرى ياسر حمدى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السادسة عشرة للمسابقة.

وقرر فيريرا المدير الفني للزمالك خوض المباريات المتبقية في الدوري بلاعبين من الناشئين وفريق الأمل لرغبته فى إراحة العناصر الأساسية استعداداً للموسم الجديد.