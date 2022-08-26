اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 04:19 م
أكرم القصاص
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إغلاق 14 ورشة و 20 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 02:48 م
إغلاق 14 ورشة و 20 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة اغلاق الورش والمحال
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

حيث تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة تم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام تم الليلة غلق 14 ورشة و 20 محال تجارى و ذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء 3 لمبات خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

 


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