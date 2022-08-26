إصابة 5 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص اليوم الجمعة فى حادثى سير الأول بطريق بنى سويف – الفيوم، والثانى بطريق بنى سويف الصحراوى الشرقى القديم ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى بالقرب من مدخل قرية السعادنة.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من، أحمد سليمان عبد الستار 19 سنة مقيم عزبة النقطة مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح بالقدم، محمود أحمد حمد 55 سنة مقيم عزبة النقطة مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعبد الله محمود أحمد 18 سنة طالب مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالقدم اليسرى.

وفى الحادث الثانى أصيب شخصان فى حادث تصادم ترسيكل مع سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى القديم بالقرب من قرية العلالمة نطاق مركز بنى سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من أحمد محمد محمود، 36 سنة عامل مقيم شريف باشا مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى تم نقله لأحد المستشفيات، وعلى صابر على 19 سنة عامل مقيم شريف باشا مصاب سحجات وكدمات بالجسم.

تم استقبال المصابين فى الحادثين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصى تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.