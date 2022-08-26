اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:54 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بعد سقوطهم من أعلى خزان أسوان

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:09 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بعد سقوطهم من أعلى خزان أسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث سير وقع على طريق "جسم الخزان" بمدينة أسوان، وسقوطهم فى النيل، مما أدى إلى إصابتهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث سير على جسم الخزان بعد تصادم سيارة ملاكى بموتوسيكل، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

وتبين أن الحادث تسبب فى سقوط 3 شباب وهم: "عصام عبد الحميد وأحمد محمد وأحمد جمال"، كانوا على متن الموتوسيكل من جسم الخزان فى مياه النيل، وإصابتهم مما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

 

 


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