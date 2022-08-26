إصابة شاب و4 سيدات فى انقلاب توك توك على طريق بنى سويف الزراعى

بنى سويف هانى فتحى

أصيب شاب و4 سيدات فى حادث انقلاب توك توك على الطريق الزراعى بنى سويف ناصر، أمام قرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي بالقرب من قرية شريف باشا دائرة مركز بني سويف، أسفر عن إصابة 4 سيدات وشاب.



ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصص لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.



واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى وطنية سالم عبد العزيز 45 سنة، ربة منزل، مصابه اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات، هيام عبد العزيز صالح 40 سنة، مصابه بجروح وسحجات، نادية صالح عبد العزيز 50 سنة، ربة منزل، مصابه بجروح وسحجات، هيام محمد سليمان 30 سنة، مصابه بكدمة في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، جودة عطية جوده 22 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، جميعهم مقيمين قرية الزيتون بمركز ناصر.





