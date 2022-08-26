إصابة سائق توك توك صدمته سيارة وسقط في "بيارة" صرف صحي بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

اصطدمت سيارة بتوك توك، في إحدى قرى العياط بالجيزة، ما أسفر عن سقوط السائق ببيارة صرف صحي، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد وقوع حادث تصادم بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم أحمد الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، وتبين من خلال المعاينة والتحريات اصطدام سيارة بتوك توك، مما أسفر عن سقوطه ببيارة صرف صحي وإصابته.

تم نقل السائق إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط سائق السيارة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.