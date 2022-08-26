اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة سائق توك توك صدمته سيارة وسقط في "بيارة" صرف صحي بالعياط

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:01 ص
إصابة سائق توك توك صدمته سيارة وسقط في "بيارة" صرف صحي بالعياط سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اصطدمت سيارة بتوك توك، في إحدى قرى العياط بالجيزة، ما أسفر عن سقوط السائق ببيارة صرف صحي، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد وقوع حادث تصادم بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم أحمد الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، وتبين من خلال المعاينة والتحريات اصطدام سيارة بتوك توك، مما أسفر عن سقوطه ببيارة صرف صحي وإصابته.

تم نقل السائق إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط سائق السيارة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


حادث تصادم

إصابة سائق توك توك

حادث توك توك

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة