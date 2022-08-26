إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية بنطاق مركز المحلة

الغربيــــة عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة والمهندس سامى حاتم مدير بناء وتنمية القرية، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 11 قيراطا تقريبا.

وأضاف رئيس المدينة، أن الحالات الثمانية التى تم إزالتها نتيجة لتعدى على الأرض الزراعية بالبناء فى المهد، وكانت التعديات عبارة عن سملات وحفر قواعد وفرشة خرسانية ومبانى بالبلوك على مساحة 11 قيراطا تقريباً بالوحدات المحلية لقرى بشبيش والبنوان وسامول والعامرية وشبرابابل، وتم تنفيذ إزالة الحالات بشكل كلى.

وأكد رئيس المدينة أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وجاءت حملة اليوم بمشاركة العديد من رؤساء الوحدات المحلية.