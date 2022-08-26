إزالة 6 حالة تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة في الغربية

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة، والمهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية و بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث تمت إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 3 قراريط و 18 سهما فقط.

و أضاف رئيس المدينة بأن الحالات الستة التى تم إزالتها نتيجة التعدى على الأرض الزراعية بالبناء فى المهد و كانت التعديات عبارة عن سملات و حفر قواعد و فرشة خرسانية على مساحة 3 قراريط و18 سهما بقرى شبرابابل و كفر حجازى التابعين للوحدة المحلية لشبرابابل و تم تنفيذ إزالة الحالات بشكل كلى.

أكد رئيس المدينة أنه تم مصادرة مواد البناء و ايقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين و قد جاءت حملة بمشاركة المهندس تامر عبد البارى إدارة بناء و تنمية القرية والمهندس محمد صالح مدير حماية الأراضى بالإدارة الزراعية و أمانى محمد رئيسة وحدة شبرابابل.