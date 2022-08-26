أخبار مصر.. غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع الرطوبة النسبية، ما يؤدى إلى تكون السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الحكومة تنفى وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن بكافة المستشفيات، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج.

غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع الرطوبة النسبية، ما يؤدى إلى تكون السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا، ليكون الإحساس بالطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء. وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن هذا العام أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 24 أغسطس 2022، بلغت حوالي 4 ملايين و491 ألفا و99 طنا من المنتجات الزراعية. فتح باب التقديم بمركز التعليم المدمج بجامعة الوادى الجديد لعام 2022/2023 أعلن مركز التعليم المدمج عن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2022 /2023، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور محمود محارب مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة. التضامن: معاش استثنائى لأصحاب الأمراض المزمنة والدخل المنخفض.. فيديوجراف استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى الأنشطة والأحداث، التى قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 19 أغسطس إلى 26 أغسطس، ونوضح أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالي: أسعار الذهب اليوم الجمعة تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1076 جنيها شهدت أسعار الذهب ، في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، تراجعًا بحوالي 4 جنيهات؛ ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1076 جنيهًا، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر. تعاون بين وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية لترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب في ظل التعاون بين وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية لترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب، لاقت خطوة نقل قياة الحياة لفعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، على الهواء مباشرة تفاعلاً وقبولاً كبيراً من الجمهور والعاملين في المجال الفني،حيث استطاعت القناة نقل فعاليات المهرجان يومياً للمشاهدين وكأنهم متواجدين فى مكان الحفل.

تنسيق الجامعات 2022.. غدا انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين

تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بين الكليات فى تنسيق الجامعات 2022 ، غدا السبت من خلال موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى و التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

الإسكان: 60% نسبة تنفيذ 2040 وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين بـ6 أكتوبر قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 2040 وحدة سكنية بإجمالي 85 عمارة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط " بمدينة 6 أكتوبر، وبلغ متوسط نسبة تنفيذ العمارات 60% بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى جميع الخدمات، وذلك في إطار مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في خُطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع متميز ومستوى جيد، وتناسب جميع شرائح الدخل.

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون غدًا امتحان الكيمياء والجغرافيا

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة دور ثان السبت 27 اغسطس الجارى الشعبة العلمية (علوم ـ ورياضيات) امتحان مادة الكيمياء بإجمالى 26 ألف و895 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بإجمالى 12 ألف و431 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات الامتحان في مادة مقايس المفاهيم (الفيزياء).

4 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

يواصل موقع دعم مصر إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى يوم 30 أغسطس الجارىً ، وذلك لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول .

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر لعام 1444 هجريا مساء السبت