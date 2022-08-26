أخبار مصر.. غدا انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بين الكليات فى تنسيق الجامعات 2022 ، غدا السبت من خلال موقع التنسيق الالكتروني.

تنسيق الجامعات 2022.. غدا انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين

تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بين الكليات فى تنسيق الجامعات 2022 ، غدا السبت من خلال موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى و التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

الإسكان: التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لمواجهة التغير المناخى التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع بعثة البنك الدولي ، لمناقشة المشروعات ذات الأولوية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية تعظيم الاستفادة من إدارة الموارد المائية المتاحة في ظل التغيرات المناخية.

الحكومة: تعزيز دور الصندوق السيادى فى الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبى

أكدت الحكومة العمل علي تعزيز دور الصندوق السيادى فى الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، لاسيما في المحافل الدولية والسعي لاجتذاب الشركات دولية النشاط لتوطين مشروعاتها فى مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المؤهلة صناعيا، والمناطق الأخرى ذات الطبيعة الخاصة.

الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد بعدد من المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 9 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 109 مساجد، منها 91 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و18 مسجدًا صيانة وتطويرًا. الإسكان: 60% نسبة تنفيذ 2040 وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين بـ6 أكتوبر قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 2040 وحدة سكنية بإجمالي 85 عمارة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط " بمدينة 6 أكتوبر، وبلغ متوسط نسبة تنفيذ العمارات 60% بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى جميع الخدمات، وذلك في إطار مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في خُطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع متميز ومستوى جيد، وتناسب جميع شرائح الدخل.

الأرصاد: انخفاض بالحرارة واستمرار الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاض طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء.

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون غدًا امتحان الكيمياء والجغرافيا

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة دور ثان السبت 27 اغسطس الجارى الشعبة العلمية (علوم ـ ورياضيات) امتحان مادة الكيمياء بإجمالى 26 ألف و895 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بإجمالى 12 ألف و431 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات الامتحان في مادة مقايس المفاهيم (الفيزياء).

4 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

يواصل موقع دعم مصر إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى يوم 30 أغسطس الجارىً ، وذلك لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول .

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر لعام 1444 هجريا مساء السبت

تستطلع دار الإفتاء مساء غدا السبت الموافق 29 من شهر المحرم لعام 1444 هجريا، الموافق 27 أغسطس لعام 2022 ميلادي، هلال شهر صفر لعام 1444 هجريا، وذلك بواسطة لجانها المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

الرئيس الأوكرانى: الشتاء القادم سيكون الأصعب فى التاريخ بسبب أسعار الغاز