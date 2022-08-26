أبطال تايكوندو مطوبس يقتنصون 9 ميداليات فى بطولة الجمهورية للبومزا بالمنصورة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن لاعبو تايكوندو مطوبس اقتناص 3 ميداليات ذهبية و6 أخرى فضية فى بطولة الجمهورية للبومزا بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة، فردي وزوجي وجماعي مواليد 2010 ناشئين، وبحصول اللاعبات " روز رزق الغرباوي، ولاء عمرو عمران، اسيل الشرقاوي الحايس" على الميداليات الذهبية.

كما حصد الأبطال "محمد عبد الله، اسيل الشرقاوي، محمد عوض فرج، روز الغرباوى، ولاء عمران" الميداليات الفضية فى البطولة، وبهذا يكون قد حقق ناشئين مطوبس فوزاً جديداً يضاف إلى سجل بطولاتهم برعاية وزارة الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وهنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أبطال المستقبل، كما وجه التهنئة إلى الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة، على مستوى لاعبى التايكوندو أبناء القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، مشيداً بدور الجهاز الفني للناشئين بمطوبس الفعال بقيادة الكابتن محمود الشهاوي، المدير الفني مكتشف الابطال، الكابتن ميمي الامشيطي، المدرب العام .

جدير بالذكر أن ناشئى مطوبس قد حققوا 27 ميدالية فى بطولة الجمهورية للبومزا التى أقيمت يونيو الماضي بالصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة، كما حصلوا على عشرة ميداليات فى اللقاء التنافسى بالإسكندرية، فى الشهر ذاته ، فضلاً عن فوزهم بكأس بطولة وسط الدلتا المفتوحة العام الماضي وغيرها من البطولات واللقاءات الودية أبرزها لقاء نادى الصيد بالقاهرة يوليو الماضي وغيره من المنافسات.



أبطال تايكوندو مطوبس يقتنصون 9 ميداليات فى بطولة الجمهوريه للبومزا بالمنصورة



ابطال مطوبس يحصدون 9 ميداليات