5 فوائد لتناول وجبة الإفطار.. تحسين المزاج وزيادة الطاقة الأبرز

كتبت فاطمة خليل

الإفطار أهم وجبة فى اليوم ويساعدك على بدء يومك بشكل صحيح لأنه يمد جسمك بالفيتامينات والمعادن الأساسية، فهو مثل الوقود للسيارة، ولا يمكن لجسمك أن يعمل بدون وقود، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 فوائد لتناول وجبة الإفطار كل يوم، بحسب موقع goodmorningca.

والإفطار لا يعنى تناول فنجان من القهوة وكعكة، لكن جوهر الإفطار الجيد هو الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والبروتين مثل زبدة الفول السودانى واللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض والزبادى والعصائر والفواكه والخضراوات الطازجة أو المجمدة.

5 فوائد لتناول وجبة الإفطار كل يوم

1- زيادة الطاقة إذا تناولت العشاء فى نحو الساعة السادسة مساءً، واستيقظت في نحو الساعة السابعة صباحًا، فقد قضيت 13 ساعة بدون طعام، وإن الاستمرار فى هذا الوقت الطويل بين الوجبات يحرم جسمك من الوقود الذي يحتاجه ليعمل بشكل جيد، ويغذي تناول الفطور عقلك وجسمك ويوفر الجلوكوز الذي يحتاجه ليعمل بشكل صحيح ويحارب التعب وإذا لم تتناول وجبة الإفطار ، فسوف تتضاءل طاقتك بشكل ملحوظ.

2- تحسين التركيز يساعد تناول وجبة فطور جيدة على إبقائك يقظًا ومنتجًا طوال الصباح ويحسن التركيز والإبداع والتنسيق وحل المشكلات.

3- يمنحك الإفطار أيضًا الطاقة لتكون أكثر نشاطًا بدنيًا.

4- مزاج أفضل فعندما تكون جائعًا تميل إلى أن تكون غاضبًا وسريع الانفعال، والإفطار هو الوقت المثالى للجلوس مع عائلتك والاستمتاع مع الأشخاص الذين تحبهم.

5- تناول الفطور طريقة مغذية لبدء يومك، يعيد الإفطار الطاقة لجسمك، ويعزز مزاجك، ويحسن تركيزك، ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي، وهو أساس نظام غذائي صحي.