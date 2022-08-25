"وكيل تعليم دمياط" يتابع الدورات التدريبة على أنشطة التوكاتسو المقررة للمدارس

دمياط معتز الشربيني

تابع اليوم الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عقد الدورات التدريبة على انشطة التوكاتسو "الباقة الأساسية" المقررة للمدارس الحكومية بأنواعها وذلك بمكتبة مصر العامة بدمياط بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام وحسنى منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي.



واكد خلف أن تلك التدريبات جاءت في إطار التنسيق بين وحدة المدارس المصرية اليابانية والادارة المركزية للتعليم الأساسي لاستهداف المعلمين القائمين بتدريس انشطة التوكاتسو في الصفوف الثلاث الأولى وذلك بدأ من يوم الاربعاء 24/8/2032 وحتي 1/9/2026



وحث وكيل الوزارة المعلمين المشاركين علي الاستفادة الكاملة من التدريب بوجه عام ومن المدربين المتميزين بوجه خاص ونقل تلك التدريبات لزملائهم بالمدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد.



يأتي ذلك استكمالاً لعقد الدورات التدريبة على انشطة التوكاتسو "الباقة الاساسية" المقررة للمدارس الحكومية بأنواعها والمرتبطة بمنظومة المناهج الجديدة 2.0 على مستوى الجمهورية ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



