وقالت الوزارة فى بيان صحفى اليوم، إن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدي المحكمة خلال زيارته الحالية للسودان.

وأشارت إلى أنها قد تلقت طلبا فى يونيو من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقابلة المطلوبين، وتم الرد عليه آنذاك وأقر مكتبه بذلك.

وأوضحت وزارة العدل انها تلقت عدداً من طلبات المساعدة من المحكمة في السابق والتي تم الاستجابة لها جميعا، مؤكدة تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.