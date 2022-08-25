واشنطن: المفاوضات مع موسكو حول معاهدة بديلة لـ"ستارت3" ستستأنف فى الظرف الملائم

كتب أحمد عرفة

أكد نائبة وزير الخارجية الأمريكى للحد من التسلح والأمن الدولي بوني جينكينز، أن المفاوضات مع موسكو حول معاهدة بديلة لمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت3"، ستستأنف في الظرف الملائم، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي إن المفاوضات ليست جارية في الوقت الحالي بسبب الوضع الذي نتعامل معه وستستأنف هذه المفاوضات في المستقبل، عندما سيسمح الوضع بذلك.

وتطرقت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي ، إلى قضية تفتيش المواقع في روسيا والولايات المتحدة بموجب معاهدة "ستارت-3"، وأن الجانبين يبحثان عن فرص لاستئناف عمليات التفتيش هذه، متابعا: حتى الآن، لا يسعني إلا أن أقول إننا نبحث عن طريقة لذلك. وكما تعلمون، هناك بعض المعارضة من روسيا، لكننا نحاول تحديد كيف يمكننا المضي قدما في هذه القضية.