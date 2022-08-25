وأكد مكتب بري أن ما أورده موقع (أساس ميديا) من كلام لرئيس مجلس النواب نقلا عن زواره عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وشدد المكتب على أن رئيس البرلمان لم يدل بأي موقف او تصريح لا بشكل رسمي ولا امام زواره حول الوضع الحكومي ولا بأي أمر متصل بمقام رئاسة الجمهورية نهائيا.

جدير بالذكر أن الفراغ الحكومي في لبنان دخل شهره الرابع منذ اعتبار حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة في الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد.

وأسفرت الاستشارات النيابية الملزمة في شهر يونيو الماضي عن تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث قدم ميقاتي مقترحا لتأليف الحكومة بعد قرابة 5 أيام من التكليف، إلا أن خلافات بينه من جهة وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي من جهة أخرى حالت دون تشكيل الحكومة حتى الآن.