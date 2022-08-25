مفاجأة.. الزبدة البلدي والقشطة مفيدة للجسم وما فهاش أي مشكلة لمريض السكر

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة السكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن مرض السكر يستنزف موارد الدولة، وتعتبر نسبة السمنة في النساء بمصر أكثر من أمريكا.

أضاف أسامة حمدي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن الثقافة الصحية أمر ضروري لرفع وعي المواطنين بخطورة زيادة الوزن.

بيّن أستاذ الباطنة السكر بجامعة هارفارد الأمريكية، أن عناصر الرفاهية في الأكل ترتبط ارتباطا أساسيا بانتشار الأمراض، موضحا أن اللانشون والمعلبات وكثرة اللحوم تتسبب في الإصابة بأمراض القلب: «الفقر صحة».

أوضح أسامة حمدي أن الزيوت المهدرجة والوجبات السريعة في مستوى الخطورة على الصحة، في حين أن زيت السمك يغذي أعصاب المخ، مشيرا إلى أن السمن البلدي والقشطة والزبادي ومنتجات الألبان لا تمثل أي مشكلة على مرضى السكر.

أشار أسامة حمدي إلى أن زيت الزيتون يعتبر علاجا لمرض السكر، لكن الزيوت المشبعة تشكل عامل خطورة على الصحة.