اليوم السابع
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معسكر تدريبى لتنمية المهارات الكشفية لعشائر الجوالة بشباب بيلا.. صور

الخميس، 25 أغسطس 2022 11:48 م
معسكر تدريبى لتنمية المهارات الكشفية لعشائر الجوالة بشباب بيلا.. صور المشاركون في المعسكر الكشفي ببيلا
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أقامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، المعسكر التدريبي الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لأعضاء الجوالة، بمركز شباب إبشان، التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركه عشائر الجوالة بمراكز شباب " العلامية، الهمة، إبشان، حاذق، أبو أرز "، وقدم عادل عبدالغفار، القائد بالكشافة الجوية بالمحافظة، خلال محاضرته تطبيق عملي و نظري لعمل الفرق الكشفية .

 

وتتضمن برنامج المعسكر مجموعة من المحاضرات لتحقيق أهداف تدريبية، وهى التعريف بتاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، التعريف بالحركة الكشفية والإرشادية، الإسعافات الأولية، إدارة الأزمات والكوارث، أعمال الريادة وتوضيح أنواع النيران والبلط ، القياسات والارتفاعات، الإسعافات الاولية للأزمات والكوارث، الحبال والعقد والربطات" وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة و إشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب .

 

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، يحرص القادة المدربين على تقديم العروض والتطبيقات أثناء الرحلات الخلوية للمنضمين للمعسكر، والتدريبات لتوضيح الفرق بين الوعد والقانون، تأكيد الالتزام بمبادئ الحركة الكشفية، و تقدم خلال الجلسات التدريبية  ورشة فنية و ثقافية، إعداد الأبحاث والتقارير،إدارة الذات كما تقام حفلات السمر الكشفي للتعرف على التقاليد الكشفية،  أسس التخييم ، الطهي الخلوي بإشراف الإدارة العامة للشباب و منسق الجوالة بالمديرية.


كفر الشيخ

مركز تدريبي

وزارة الشباب والرياضة

بيلا

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