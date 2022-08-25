وأوضح المجلس - حسبما أوردت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - أن العاصفة آثرت على حوالي 47 ألف شخص في 15 مقاطعة، كما تسببت في تشريد حوالي 10 آلاف و300 شخص، لجأ معظمهم إلى 129 مركز إجلاء مؤقتا.

وأضاف المجلس أن "فلوريتا" دمرت ما لا يقل عن 30 منزلا، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 46 مدينة وبلدة.