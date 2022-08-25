اليوم السابع
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مصرع مواطن بـ60 طعنة فى مشاجرة مع خطيب ابنته في مدينة إسنا بالأقصر والأمن يضبط الجناه

الخميس، 25 أغسطس 2022 09:57 م
مصرع مواطن بـ60 طعنة فى مشاجرة مع خطيب ابنته في مدينة إسنا بالأقصر والأمن يضبط الجناه جثة - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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لقى مواطن مصرعه بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بطعنات قاتلة على يد خطيب ابنته، وذلك عقب مشادة كلامية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء هشام العشماوي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، يفيد بمصرع "ع .ع.ا" 60 سنة، على يد ابن شقيقه وخطيب ابنته ويدعي "م.ع" 25 سنة، وذلك أثناء مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية، أدت إلي قيام ابن الأخ بطعن العم 60 طعنة بالرقبة والصدر والبطن، بسلاح أبيض "سكين" بالرقبة والصدر والبطن.

وعقب الحادث نشبت مشاجرة بين أبناء العمومة نتج عنها إصابة الجاني بسحجات وكدمات وجروح متفرقة، وتم على الفور نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي وتقرر استخراج تصريح بالدفن.

ونجح رجال المباحث بمركز شرطة بإسنا في ضبط 11 مواطنا من طرفي المشاجرة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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مصرع مواطن علي يد خطيب ابنته

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