مسابقة فنية للفنون التشكيلية بمشاركة 50 من أعضاء مراكز شباب قلين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أقامت إدارة شباب قلين المسابقة الفنية، للنشء فى الفن التشكيلي، بمشاركة 50 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب التابعة، بإشراف تنفيذى للادارة العامة للشباب بالمديرية، وتقام المسابقة بهدف تنمية مهاراتهم الإبداعية والتذوق الفنى، وأبرزت اللوحات الفنية شخصية الطليع وروحه الإبداعية .

كما أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ حرص وزارة الشباب والرياضة على تنمية روح الابداع للنشء والشباب من خلال البرامج والفعاليات الفنية المقدمة من خلال خطط مراكز الشباب، وتوفير مدربين أكفاء لتنفيذ الورش الفنية، لتشجيعهم على خوض المسابقات المتنوعة سواء على مستوى المديريات أو على مستوى الجمهورية بدافع اكتساب مزيد من المهارات، والاطلاع على المستوى الفني لأقرانهم .

قيمت الأعمال الفنية فى ختام المسابقة وتم تكريم المشاركين من أعضاء مراكز شباب قلين، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وإشراف عبد المنعم الكنانى، وتنفيذ فريق عمل الإدارة.



اقبال من المشاركين على المسابقة الفنية بمركز شباب قلين



المشاركة في مسابقات فنية بقلين



تعدد المشاركون في المسابقة الفنية