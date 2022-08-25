وقال بوليانسكى فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية الخميس، إن :"ذلك يجعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لنا، وخاصة للسكان المدنيين لأن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بأنظمة المدفعية وراجمات الصواريخ القادرة على إصابة المناطق التي لم يكن بوسع العسكريين الأوكرانيين إصابتها سابقا".

وأشار المندوب الروسي لدي الأمم المتحدة إلى أن حزمة المساعدات الجديدة "لن تغير الصورة بشكل عام، والعملية العسكرية الخاصة تستمر وفقا للخطة، وسيتم تحقيق جميع أهدافها".

وأضاف: "لقد قلنا أننا لا نتسابق مع الزمن، ولدينا الوقت الذي سيكون مطلوبا، ونسعى للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأفراد وأرواح المدنيين، ولذلك نعمل بشكل انتقائي ولا نستهدف البنية التحتية المدنية".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بحجم 2.98 مليار دولار.

بدورها، أكدت السفارة الروسية في واشنطن، أن الولايات المتحدة تخشى نشر الحقائق المتعلقة بالأعمال الوحشية التي ارتكبها فوج "آزوف" القومي الأوكراني المصنف تنظيما إرهابيا في روسيا.

وذكرت السفارة أن روسيا من جهتها ملتزمة تماما باتفاقيات "جنيف" وتضمن ظروفا مناسبة للأسرى الأوكرانيين.



