محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال بالمول التجارى ومجمع البنوك بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

واصل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، جولاته اليومية لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية في إطار الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المحافظ، والعميد نادر علام نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، وممثلي الشركات والجهات المنفذة.

وتابع المحافظ معدلات ونسب التنفيذ بمبنى مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ، حيث تفقد مركز الطوارئ للشبكة الموحدة بالمركز، المركز التكنولوجي لخدمة الواطنين، والمكاتب الإدارية .

وأشار المحافظ الي ان المبنى نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي صديق للبيئة مصمم بأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.

وتفقد أيضا محافظ جنوب سيناء المول التجاري ومجمع البنوك بالحديقة المركزية والتي تقام على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة حى النور بجوار مجلس المدينة الجديد، وتضم عدد من البحيرات ومول تجارى وعدد من البنوك ونافورات حديثة فضلا على أعمال التشجير واللاند سكيب ، واعمال التجميل والإضاءة الليلية.