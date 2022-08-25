محافظ بورسعيد يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات وتكثيف حملات النظافة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الخميس، اجتماعا مع عدد من الأجهزة التنفيذية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي في ملف إزالة الإشغالات والتعديات وأعمال النظافة بأحياء محافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء عادل الغضبان، على أهمية مواصلة الجهود المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات، وبما يليق بمستوى المشروعات الحضارية والخدمية العملاقة ، فضلا عن متابعة الالتزام بالمساحات القانونية وعدم التعدي على حرم الطرق وذلك لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات.

وفي هذا السياق، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والجهات المختصة، باستمرار مواصلة الحملات الخاصة بإزالة الاشغالات والمخالفات والتعديات على حرم الطريق بشوارع بورسعيد، وتكثيف الجهود في هذا الملف، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة في الطرق والميادين والمناطق السكنية وحول المشروعات الخدمية، وزيادة عدد العمالة وتقسيم العمل لورديات والعمل وفق خطة لانهاء الاشغالات التي تشوه المظهرالحضارى، والتنسيق والتعاون المستمر بين الجهات المختصة.

ووجه اللواء عادل الغضبان كافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني المستمر في شوارع بورسعيد لمتابعة سير العمل و تحقيق أعلى درجة من الانضباط والالتزام بالمساحات القانونية المقررة.

وفي سياق متصل، تابع محافظ بورسعيد سير العمل داخل إدارات التحصيل الإلكتروني بالاحياء، مستعرضا تقريرا حول مستجدات العمل بهذه الإدارات، موجها بتطوير مستوى الاداء، تماشيا مع التطوير الذي شهده المجال الإدارى بالمحافظة.