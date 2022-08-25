محافظ الدقهلية يقرر النزول بتنسيق القبول بالثانوى العام لـ240 درجة

الدقهليه شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، النزول بتنسيق للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2022/2023 للحاصلين على الشهادة الإعدادية، هذا العام الي 240 درجة بدلا من 244 درجة، وذلك تحقيقا لصالح الطلاب الناجحين بالمرحلة الإعدادية وتخفيفا عن أولياء الأمور.

كما قرر "مختار" النزول لدرجات القبول بالثانوي العام نظام الخدمات من 200 درجة إلى 195 درجة لتوفير فرص التعليم للحاصلين علي الاعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية، ولم يحصلوا علي مجموع درجات التنسيق المقررة لفصول الثانوي العام.

كما قرر "مختار" تخفيض درجات القبول للناجحين في الشهادة الاعدادية للالتحاق بالتعليم الفني الزراعي والتجاري الي الحد الادني للمجموع 140 درجة وذلك لاتاحة الفرصة امام ابنائنا الطلاب الحاصلين علي الحد الادني للمجموع للإ لتحاق بالمدارس الحكومية المجانية، وكذلك النزول بدرجات الالتحاق بالتعليم الفني الصناعي الفندقي الي228 درجة والصناعي نظام ال 3 سنوات الي 205 درجة.. جاءت قرارات محافظ الدقهلية وفقا لماعرضه المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وقال " مختار " كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتي المجالات والعلوم .

كما قال " المحافظ " إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

جدير بالذكر، ان عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بالدقهلية بلغ 102 الف و865 طالب وطالبة بنسبة 86.3%، وأضاف أنه وفقا لدرجات القبول سيتم توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصل بمدارس الثانوي العام بنطاق المحافظة، وذلك وفقا لدراسة الاحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي.

