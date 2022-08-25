محافظ الجيزة يكلف بتكثيف الدعاية لحث المواطنين للمشاركه بمبادرة المشروعات الخضراء

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها الدولة المصرية فى إطار استضافتها ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية COP27 تعد مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وتأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ .

وأكد اللواء أحمد راشد علي تكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة والمشاركة بمشروعات جادة تنافس فى جذب استثمارات جديدة وتعمل على ظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بما يسهم في مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة للوقوف علي مراحل تنفيذ المبادرة وسبل المشتركة الفعالة .

حيث شدد اللواء أحمد راشد على ضرورة تكثيف الدعاية اللازمة واستغلال الشاشات الإلكترونية المنتشرة بالشوارع والميادين للإعلان عن المبادرة وحث المواطنين علي المشاركة بها من خلال التسجيل علي الموقع الإلكتروني https://www.sgg.eg .

موضحا أن المبادرة تشمل فئات متعددة وهي المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة .

كما وجه محافظ الجيزة بالاستعانة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني وطلبة الجامعات والمدارس ليكون لهم دوراً ملموس في إنجاح المبادرة.

من جانبه أشار السفير هشام بدر إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكل المحافظات كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات وجذب الاستثمارت اللازمة لها، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتفعيل التعاون مع كافة شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أضاف بدر أن المبادرة تعد فرصة متميزة غير مسبوقة وطنيا ودوليا، حيث تركز على تنفيذ وتطبيق مشروعات على أرض الواقع في إطار استعداد مصر لاستضافة 27 COP وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

شهد اللقاء حضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس حسام امين رئيس الإدارة المركزية بوزارة البيئة والمهندس وجدي عبد الجواد مدير وحدة البحوث بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و ماجدة محمود مقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة .