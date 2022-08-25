محافظ أسوان: تقسيم الكورنيش والطرق لمجموعات عمل للتخلص من القمامة

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الخميس، عدد من الطرق والشوارع والميادين الرئيسية بداية من بوابة مطار أسوان الدولى وحتى ميدان المحطة بطول 20 كم رافقه خلالها محمد أبوغنيمة السكرتير العام للمحافظة ، ومسئولى الجهات التنفيذية.

وأعطى محافظ أسوان، توجيهاته بتقسيم طرق المطار والسادات وكورنيش النيل القديم إلى قطاعات لها مسئوليات ومجموعات عمل محددة في النظافة ورفع التراكمات والتشجير والإنارة والصيانة والترميمات حتى يتم محاسبة كل مسئول عن قطاع أثناء مروره اليومى فى حالة عدم القيام بالمهام المكلفة لهم.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق قاعدة الثواب والعقاب على الجميع دون إستثناء بداية من الخصومات المالية وحتى الجزاءات المشددة ، فى حين سيتم إثابة المتميزين بمكافأت مجزية حيث تم صرف مكأفاة ألف جنيه لأحد عمال الحدائق بعد أن لاحظ المحافظ قيامه بالأعمال المنوطة له بكل جدية وإخلاص.

وشدد "عطية"، على جرد الرمال والأتربة على جانبى طريق المطار أولاً بأول ، مع وضع حواجز خرسانية وتكثيف زراعة أشجار الظل لخلق مصدات لهذه الرمال ، مع زيادة مساحات الظل لتخفيف المعاناة عن المواطنين أثناء إنتظاراهم لوسائل المواصلات المختلفة ، وهو الذى يتوازى مع أعمال رفع كفاءة الجزيرة الوسطى والأرصفة وترميم البلدورات ودهانها ، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء من زهور الجهنمية بشكل عام ، مع تركيب شبكات الري لها لضمان إستدامتها.

ووجه المحافظ، إلى تنفيذ أعمال الرصف أول بأول وإرجاع الشئ لأصله بعد الإنتهاء من تركيب كابلات كاميرات المراقبة واللوحات الإعلانية حيث أنه لا يريد أن يسمع أي مبررات في ظل توفير الدعم الكامل من المحافظة ( مالياً وفنياً ) لإنجاز الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل.