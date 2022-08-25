وأضافت أن فرنسا في طريقها لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في الوصول إلى 100% من مخزون الغاز قبل شهر نوفمبر، من أجل التعامل مع نقص محتمل في الغاز مرتبط بالحرب في أوكرانيا.

وأوضحت أن مخزون شركة تيريجا (Teréga)، إحدى شركتين تتوليان تشغيل شبكة نقل الغاز في فرنسا، بلغ 91.21% من الطاقة الاستيعابية، في حين بلغ مخزون شركة Storengy، وهي شركة تابعة لشركة (Engie) 89.67%.



