اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الشمالية.. رصد إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إعلان كيم الانتصار عليه

الخميس، 25 أغسطس 2022 05:00 ص
كوريا الشمالية.. رصد إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إعلان كيم الانتصار عليه الرئيس الكروى الجنوبى كيم جونج أون
وكالات

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أفادت وكالة "يونهاب" في كوريا الجنوبية نقلا عن إعلام بيونج يانج بأنه تم رصد 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية بعد أيام من إعلان زعيم البلاد كيم جونغ أون الانتصار عليه.

وحسب "يونهاب"، فإن وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية ذكرت عن رصد الإصابات الجديدة في محافظة ريانجانج بشمال شرقي كوريا الشمالية.

وقامت السلطات بعزل المنطقة ووجهت فرق محاربة الأوبئة إليها.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الانتصار على فيروس كورونا في البلاد.

وكررت شقيقة الزعيم، المسؤولة الكبيرة في اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم يو جونغ الاتهامات لكوريا الجنوبية بنقل الفيروس إلى البلاد، وهددت بالقضاء على سلطات سيؤول.


كيم جونج اون

كوريا الشماليه

كورونا

كوفيد 19

ريانجانج

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بيونج يانج



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