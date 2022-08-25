فودافون تكشف سبب مشكلة "فودافون كاش".. وتؤكد: رد التحويلات للعملاء

كتبت هبة السيد

أعلنت "فودافون" مصر، اليوم، عن مراجعتها لجميع عمليات التحويل التي تمت أثناء فترة عطل خدمة "تحويل الأموال" والتي إستمرت لبضعة ساعات يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، ذلك إلى جانب إعلانها عن إعادة جميع تحويلات كاش المتكررة، إيماناً وحرصاً من الشركة على تقديم أفضل الحلول والخدمات التكنولوجية. ذلك ردا على. ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي عن تعرض الخدمة عطل فني.

وأكد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بفودافون مصر، حدوث عطل فني خاص بالرسائل المؤكدة على المعاملة والتي تقدمها إحدى شركات الخدمات المكملة لعمليات التحويل، وبالنسبة للتحويلات التي قام بها العملاء فعملياتها نجحت بالفعل، وتم التحويل بشكل طبيعي، ولذا يمكن القول أن خدمة "فودافون كاش" كمحفظة مالية إلكترونية لم تتوقف ولم تواجه أي عطل فني، ولكن العطل الذي شهدته الخدمة المكملة -خدمة الرسائل المؤكدة على نجاح أو فشل عمليات التحويل- هو السبب الرئيسي وراء شكاوى العملاء، والذي نتج عنه تكرار عمليات التحويل."

وقال: "فور علمنا بوجود عطل الفني، أسرعنا في التواصل مع مقدم الخدمة المكملة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة جميع العمليات والتحويلات التي تمت لإصلاح العطل، واستطعنا بالفعل حصرعدد الشكاوى، ومراجعة التحويلات المتكررة نتيجة العطل".

وتابع بالقول:"نعمل حالياً على رد جميع تحويلات كاش للعملاء، وذلك مع تأكيد حصول مستقبلي التحويل على قيمة العملية لمرة واحدة."

وعن نجاح خدمة فودافون، أضاف عصام: " ندرك مدى نجاح خدمة فودافون كاش وعدد عمليات التحويل التي يقوم بها العملاء على مدار الساعة، مؤكداً أن الشركة تعمل جاهدة على تقديم أفضل تجربة مالية تتميز بالسهولة والملائمة والأمان لعملائها، إلى جانب إلتزامها برد جميع تحويلات المحفظة للعملاء المتأثرين بالعطل."

يشار إلى أن العطل الفني في الخدمة المكملة والتي تقدمها إحدى الشركات الرائدة في حلول وتقنيات الدفع الرقمي العالمية، لم يؤثرعلى خدمة التحويلات لفودافون كاش وحدها، بل على الشركات الأخرى التي تعمل مع مقدم الخدمة المكملة ذاته.