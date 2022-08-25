فصل التيار الكهربائى 6 ساعات لإجراء أعمال الصيانة لمدة أسبوع بحى غرب المنصورة

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، أنه بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 27-8-2022 حتى يوم الخميس الموافق 1-9-2022، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .
والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لإجراء أعمال الصيانة:
يوم السبت الموافق 27-8-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة منطقة شارع عبدالسلام عارف أمام سوق الجملة - مساكن المدبغة سندوب.
وفى يوم الأحد الموافق 28-8-2022 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار شارع الجمهورية أمام بنك مصر – سندوب.
وفى يوم الاثنين الموافق 29-8-2022المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة المشاية امام نادى جزيرة الورد - سندوب.
وفى يوم الثلاثاء 30-8-2022المناطق المتاثرة بانقطاع التيار منطقة محطة صرف مورجانتی شارع مزرعة الدواجن بالمجزر – سندوب.
وفى يوم الأربعاء الموافق 31-8-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع مستشفى الصدر - شارع الضرائب من الصدر – سندوب.
وفى يوم الخميس الموافق 1-9-2022المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار منطقة تقسيم السمنودى- تقاطع ش كلية آداب والنخلة – سندوب.
وطالب رئاسة حى غرب المنصورة المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.
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