اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 12:49 م
أكرم القصاص
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فصل التيار الكهربائى السبت لمدة 5 ساعات عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:01 م
فصل التيار الكهربائى السبت لمدة 5 ساعات عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات قطع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد بيان غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، على أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن إدارة التفتيش البحرى والماراثون، وذلك بعد غد السبت.

كما أفاد مركز عمليات المحافظة بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق الحرفيين وغبور، وخزان المدينة العسكرية، ومنطقة البوتجاز، ملاهى الدولفين، ومحطة جاسكو، وذلك يوم الأحد المقبل، من السا عة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.


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فصل التيار الكهربي

الغردقة

صيانة المحولات الدورية



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