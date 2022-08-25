فسحة الغلابة.. 9 شواطئ مجانية برأس البر و6 أسواق تستقبل رواد المصيف (صور)

دمياط - معتز الشربينى

ما زال مصيف رأس البر يحتل مكانة متقدمة بين كافة المصايف التى عرفتها مصر، حيث يتميز المصيف بطبيعة فريدة يشبة المثلث، رأسه تقع بمنطقة اللسان الشهيرة التقاء البحر بالنهر، وقاعدته بمنطقة 101.

يبلغ طول شاطئ رأس البر 2 كيلو متر تقريبا بداية من شاطئ الخليج بشارع 26 بالقرب من منطقة اللسان وحتى شاطئ النخيل بمنطقة 109 والامتداد العمرانى.

يقسم شاطئ بلاج رأس البر إلى عدة شوارع رئيسية تصل إلى حوالي 9 شواطئ هي: شاطئ الخليج وشارع المديرية، شارع 33، 51، 63، 77،89،101 ، شاطئ العائلات بالإضافة إلى عدد من الشواطئ الفرعية، وهى جميعها شواطئ مجانية لكافة رواد المصيف، وذلك بخلاف شاطئي نادى القوات المسلحة 1، 2.

كما يتميز المصيف بوجود منطقة الجربى الشهيرة وهى المنطقة التي تمتد بطول شاطئ نهر النيل وتضم عشرات الكازينوهات وعدد من النوادي منها نادى المحامين، الحكمة والشرطة والقضاة والمهندسين وهى نوادى تفرض رسم دخول لروادها من المواطنين.

ويضم المصيف 6 أسواق رئيسية هي "سوق السلام بمنطقة اللسان وسوق النيل العمومي، وسوق 63 وسوق 33 وسوق 89 وسوق 101"، وهى أسواق يتوافر بها كافة السلع والمستلزمات الأساسية والضرورية للمصطافين، حيث تضم هذه الأسواق عدة محلات لبيع الأسماك واللحوم والدواجن والأفران والسوبر ماركت والصيدليات وغيرها من المحال التجارية، ويتميز المصيف بوجود شارع النيل الشهير، وهى منطقة فسحة وتسوق لكافة السلع الأساسية مزار وقبلة كل رواد المصيف.

ويستقبل المصيف خلال شهر أغسطس أعدادا كبيرة من رواده قبل انتهاء فترة الصيف، خاصة من رواد اليوم الواحد يومي الحمعة والسبت من كل أسبوع.



بلاج رأس البر



رأس البر



شاطئ رأس البر