جاء ذلك خلال استقبال عون اليوم لرئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الذي زار قصر بعبدا، حيث استعرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة والتطورات الحكومية الأخيرة، إضافة الى مسألة تمكين المغتربين الراغبين في استعادة جنسيتهم اللبنانية والاستفادة من القانون الذي نظّم عملية الاستعادة.



ونقل كرم عن رئيس الجمهورية تأكيده على عدم جواز الاستمرار في تعطيل الاستحقاق الحكومي، خصوصاً وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً والشراكة الوطنية مصانة من حيث تشكيل الحكومة الجديدة او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية.



ووفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية، أكد عون ان الفراغ الرئاسي لا يمكن تغطيته بسلطة تنفيذية غير مكتملة الصلاحيات وغير حائزة على ثقة مجلس النواب.



وشدد خليل كرم على أن الرئيس عون يرى أن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يبقى من الأولويات، مؤكدا أنه سيواصل العمل من أجل تحقيق ذلك مستنداً إلى الدستور وحفاظاً على الشراكة الوطنية وعلى التوازن بين السلطات.