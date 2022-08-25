طلاب هندسة القناة يحصلون على المركز الثانى بالمسابقة المصرية للباحثين المبتدئين

الإسماعيلية- صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الفريق الطلابي المتميز بكلية الهندسة الحاصل على المركز الثاني بمنتدى أبحاث الطلاب الجامعيين "UGRF " في مجال الهندسة و العلوم التطبيقية، والذى نظم بجامعة النيل ضمن المسابقة المصرية الثالثة للباحثين المبتدئين بمشاركة 120فريق من الجامعات المختلفة.

مجدداً دعمه الكامل لطلابه المُبتكرين والموهوبين من أصحاب الأفكار الجديدة التى تتوجه نحو خدمة المجتمع وحل مشكلات مواطنيه من جميع الفئات ، مؤكداً أن المشاركه فى المسابقات المحلية والدولية تُكسب خبرات متنوعة وتصقل معارف ومهارات الطلاب .

فاز الفريق الطلاب بالجائزة عن "مشروع الرؤية الذكية للمكفوفين" Smart Vision for Blind people والذى يهدف إلى وضع حلول لبعض التحديات التى تواجه فاقدي البصر عن طريق تصميم نظارة يرتديها تمكنه من التعرف على الأشخاص المحيطين به بدون محاولته لتمييز أصواتهم من خلال الكاميرا يعمل على معالجة الصور التى تظهر أمامه والتعرف عليها وتحولها إلى صوت يخرج عن طريق السماعة التى يرتديها.

تأتى المشاركة الطلابية بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة، والدكتور إيهاب لطفي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذى الدكتور عماد بدري المشرف على الفريق، ويضم الفريق الفائز الطالب حسام سمير محمد ،ويوسف سامى سعد، وكيرلس بطرس رزق.

وأشار الفريق الفائز، إلى أن هذا المشروع يمكن فاقدي البصر من التعرف عن الأشخاص المحيطين به و الأشياء والنقود كما تقلل من تكلفة شراء الكتب المخصصة لهم حيث يمكن للنظارة قراءة الكتب من خلال تحويل الكلام إلى صوت في الأذن .