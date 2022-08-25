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طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الخميس، 25 أغسطس 2022 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى امتحانات الثانوية العامة - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية أداء  امتحان الدور الثانى في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى 46 ألف و195 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضة مادة مقايس المفاهيم (الكيمياء).
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة البابل شيت فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.
 
 

التربية والتعليم

امتحان الفيزياء للثانوية دور ثان

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان

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تسريب امتحان الانجليزى للثانوية دور ثان

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