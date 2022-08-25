اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 12:48 م
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طب بيطرى المنوفية تنظم المؤتمر التوظيفى الأول Future Vets

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:17 م
طب بيطرى المنوفية تنظم المؤتمر التوظيفى الأول Future Vets خلال المؤتمر
المنوفية - محمد فتحى

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نظمت كلية الطب البيطرى جامعة المنوفية، تحت إشراف الدكتور أحمد الفيومى عميد الكلية، المؤتمر التوظيفي الأول Future Vetsحيث تلاقي فيه طلاب الجامعة مع جامعات الدلتا "كفر الشيخ، دمنهور، السادات، المنصورة، الزقازيق، بنها"، وحاضر فيه مجموعة متميزة من أساتذة وأطباء بيطريين.

جاء المؤتمر بمشاركة الدكتور السيد جليله وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان باظه وكيل الكلية شؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية وأسرة طلاب من أجل مصر بقيادة عبد الرحمن حجازي نظمت الكلية.

 


محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

كلية الطب البيطرى



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