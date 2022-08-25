ضبط 7 أطنان نخالة دقيق بلدى قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكثفة على الأسواق والمخابز بمركز دمنهور بالاشتراك مع مباحث التموين لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة خاصة الدقيق البلدى فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

أسفرت الحملة الرقابية، عن ضبط سيارة نصف نقل بدمنهور محملة بكمية تقدر بعدد 175شيكارة نخالة خشنة بإجمالي 7طن تم تجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب الغير مشروع وبيعها بأسعار مرتفعة، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين و اشرف عبد الحميد وكيل مديرية التموين وسمير البلكيمى مديرعام الرقابة التموينية بالمديرية .