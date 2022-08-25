اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 06:54 م
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ضبط 250 كرتونة زيت تموين مدعم قبل بيعها فى الغربية

الخميس، 25 أغسطس 2022 05:55 م
ضبط 250 كرتونة زيت تموين مدعم قبل بيعها فى الغربية زيت طعام - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة زفتى التابعة لمديرية أمن الغربية من ضبط كمية كبيرة من الزيت التموينى قبل بيعها بالسوق السوداء، بكمين قرية تفهنا العزب الأمنى، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن الأجهزة الأمنية بكمين تفهنا العزب التابع لمركز شرطه زفتي، من ضبط سيارة محملة بـ250 كرتونة زيت تموين مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح، تم اقتياد السيارة ومستقليها لديوان مركز شرطة زفتي وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة التي أمرت بالتحفظ علي المضبوطات.

 
 

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