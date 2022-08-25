ضبط 250 كرتونة زيت تموين مدعم قبل بيعها فى الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة زفتى التابعة لمديرية أمن الغربية من ضبط كمية كبيرة من الزيت التموينى قبل بيعها بالسوق السوداء، بكمين قرية تفهنا العزب الأمنى، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن الأجهزة الأمنية بكمين تفهنا العزب التابع لمركز شرطه زفتي، من ضبط سيارة محملة بـ250 كرتونة زيت تموين مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح، تم اقتياد السيارة ومستقليها لديوان مركز شرطة زفتي وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة التي أمرت بالتحفظ علي المضبوطات.