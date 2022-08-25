ضبط 15 منشأة طبية تدار بدون تراخيص وتحرير 3 محاضر انتحال صفة طبيب بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، حملات مكبرة علي المنشآت الصحية الخاصة والمستشفيات الخاصة بالدلنجات .

وأسفر المرور عن ضبط 1100 عبوة مختلفة الشكل والنوع من الادوية والمستلزمات الطبية والامبولات وكيماويات المعامل داخل بعض المنشآت الطبية الخاصة البعض منها منتهي الصلاحية والبعض الأخر غير مصرح بتداولها داخل تلك المنشآت .

كما أسفرت الحملة عن ضبط 15 منشأة طبية خاصة تدار بدون تراخيص وضبط كمية من قرب الدم الفارغة المعدة للتعبئة داخل أحد المعامل، غلق وتشميع عدد 7 منشأت طبية مختلفة التخصصات تدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة أيضا عن تحرير 3 محاضر انتحال صفة طبيب بمنشآت طبية خاصة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة المختصة.