صحيفة إيطالية تدعو لزيارة مرسى علم.. وتؤكد: جنة تحت الماء يجب استكشافها

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "افارى ايطاليانى"، إن مصر تعتبر من أكثر الدول المفضلة لدى الإيطاليين، ولكن بشكل خاص يوجد بها مرسى علم، حيث توجد الجنة بعد أقل من 4 ساعات من إيطاليا، وهى وجهة يمكن زيارتها بفضل مناخها الدافئ في أي شهر من السنة.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن الشعاب المرجانية التى توجد في بحر مرسى علم تعتبر الأجمل في البحر الأحمر، فهى تحتوى على حيوانات بحرية كبيرة وملونة من أسماك المهرج إلى اسماك الزناد، ومن أسماك الفراشة إلى السلاحف، فضلا عن وجود بعض الكائنات البحرية المفضلة لدى الجميع مثل الدلافين.

وأوضحت الصحيفة، أن اللؤلؤة المصرية تحظى بتقدير كبير من قبل الغواصين، كما توجد منتجعات فاخرة فى كثير من المناطق في مرسى علم، وتتميز بالشعاب المرجانية الملونة، كما توجد أماكن في مرسى علم يتم فيها استخراج الجرانيت.

وترى الصحيفة، أنه مع مناخ صحراوي مستقر للغاية لا يعرف السحب، تعد مرسى علم الوجهة المثالية لقضاء عطلة على مدار العام بفضل قيمتها الممتازة مقابل المال، إنها أيضًا نقطة انطلاق مثالية لزيارة المواقع الأثرية المصرية المشهورة عالميًا والاستمتاع بسحر الصحراء أثناء اكتشاف التقاليد البدوية.