رئيس جامعة بنها يشيد بقرار إنشاء "جامعة بنها الأهلية".. ويؤكد: يوم تاريخى

القليوبية إبراهيم سالم

هنأ الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جميع منسوبى الجامعة بصدور القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 2022 والمتعلق بإنشاء جامعة بنها الأهلية.

وقال "سوسة"، في بيان له، إن القرار الجمهوري جاء تكليلًا لجهود كبيرة بذلتها الجامعة بهدف إنشاء جامعة بنها الأهلية، مشيدًا بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي واصفًا إياه بالقرار العظيم الصادر من قائد واع تحمل مسؤولية قيادة الوطن بشجاعة في أحلك الظروف، وقاد مسيرة الإنجازات والنجاحات في بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه رئيس جامعة بنها، الشكر إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان الحالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، على جهودهم الكبيرة التي تكللت اليوم بصدور هذا القرار الجمهوري الهام.

وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تؤمن بالعمل الجماعي والمؤسسي، واستكمال مسيرة الإنجازات حتى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة لذلك فإنني أهدي هذا النجاح إلى جميع رؤساء جامعة بنها السابقين، ونواب رئيس الجامعة، وأمناء الجامعة، وعمداء الكليات، وجميع قيادات الجامعة السابقين والحاليين بجانب جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن هذا اليوم بمثابة يوم "تاريخي" في مسيرة جامعة بنها كونه حدثًا مميزًا سوف يعتز به جميع أبناء الجامعة ويتفاخرون به على مر السنوات القادمة، موضحًا أن الجميع قد شارك بجهود مقدرة وصولًا إلى إنشاء جامعة بنها الأهلية التي نقدمها بكل فخر وإعزاز إلى وطننا الغالي مصر.

يُذكر أن عدد الجريدة الرسمية الصادر، صباح اليوم، قد نشر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 369 لسنة 2022 بإنشاء جامعة بنها الأهلية والتي لا تهدف للربح ومقرها مدينة العبور بالقليوبية.

وجاء في نص القرار أن الجامعة تشمل عددًا من الكليات وهي: الطب البشري، طب الأسنان، الهندسة، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الاقتصاد وإدارة الأعمال، علوم الحاسب.