رئيس الوزراء: صندوق النقد لا يجبر الدولة على أى شىء يضر بالمواطن المصرى

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية مع المجتمع المدني لديها قاعدة بيانات واحدة للأسر، مشيرا فيما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد ، إنه بدأ التفاوض قبل جائحة كورونا وتم الوصول على نهاية العام الماضي أنه برنامج دعم فني فقط، قائلا "الكلام الكثير دون معرفة التفاصيل لا يفيد والتفاصيل لها صفة الخصوصية للدولة لحين انتهاء الاتفاق"، مؤكدا الصندوق لا يجبر الدولة على أي شىء يضر بالمواطن المصري، والصندوق يرحب بكافة برامج الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الدولة .

وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية آمن والقمح يصل احتياطية لأكثر من 7 أشهر.

وأوضح أن هناك ما يقرب من 5 ملايين أسرة ستحصل على دعم نقدي مما يعني ربع الشعب المصرى، مشير إلى أن الحكومة تقدمت بتشريعات عاجل للبرلمان تتعلق بتحريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، مؤكدا أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدي لضبط معدل النمو السكاني وشعور المواطنين بالجهد الذي تقوم به الحكومة، موضحا أن الزيادة السكانية هى التحدي الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومصر تستقبل كل عام مليون و600 ألف مولود، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذي تقوم به الدولة.

وأشار إلي أن اقتصاد مصر قوي وقادر على مواجهة التحديات، موضحا إنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد انهاء كافة الاعمال اللوجستية وسيتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%