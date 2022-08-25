رئيس الوزراء: احتياطى السلع الاستراتيجية آمن ومخزون القمح يكفى 7 أشهر

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية آمن، والمخزون من القمح يصل لأكثر من 7 أشهر.

وأوضح مدبولى، أن هناك ما يقرب من 5 مليون أسرة ستحصل على دعم نقدي مما يعني ربع الشعب المصري، مشيرا إلي أن الحكومة تقدمت بتشريعات عاجل للبرلمان تتعلق بتحريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، مؤكدا أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدي لضبط معدل النمو السكاني، وشعور المواطنين بالجهد الذي تقوم به الحكومة، موضحا أن الزيادة السكانية هى التحدي الكبير، لافتا إلى أن هذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد، ومصر تستقبل كل عام مليون و600 ألف مولود، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذي تقوم به الدولة.

وأشار رئيس الوزراء، إلي أن اقتصاد مصر قوي وقادر على مواجهة التحديات، موضحا إنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء كافة الأعمال اللوجستية، وسيتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%