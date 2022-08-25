خفض درجات القبول بالثانوى العام بالبحيرة إلى 220 درجة لاستيفاء أعداد الطلاب

البحيرة - ناصر جودة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تقرر النزول بدرجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى الجديد للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بعد أن كان 225 درجة، وذلك بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة فقط.

وأضاف أن هذا القرار يأتى إستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور ولإستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى العام وإستكمال الأعداد المطلوبة بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغره بنطاق المحافظة .