حبس المتهم بقتل وإصابة 2 من أشقائه بسبب خناقات الزوجات بالشرقية

أنهى المتهم حياة شقيقه المقتول بطعنة نافذة بالصدر، وأصاب شقيقهما الثالث بجرح قطعي بواسطة سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مشتول السوق المركزي بوصول المدعو أحمد م ع ر ، 41 سنة، عامل في شركة بمدينة العاشر من رمضان، مُقيم في قرية الصحافة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة، وشقيقه مصابًا بجرح قطعي.

تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليهما المدعو علي، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين الأشقاء الثلاثة بسبب خلافات بين زوجاتهم، انتهت باستلال المتهم سلاح أبيض "سكين" قتل أحدهما، وتسبب في إصابة الآخر، فيما لاذ المتهم بالهروب فور ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم في مركز شرطة مشتول السوق، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم في الواقعة.