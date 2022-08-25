جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم حفلاً ضخماً لتخريج دفعة جديدة من كلية تكنولوجيا المعلومات.. صور

◄ تكريم النجمة درة والفنان أحمد السعدني.. والفنان يهنىء الطلاب ويؤكد: "تكنولوجيا المعلومات كلية مهمة وصعبة جدا"

◄ النجمة درة: فخورة بتكريمى من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسعيدة بتواجدى وسط الخريجين

◄ د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة يشيد بمستوى الخريجين.. ويؤكد: مؤهلين بقوة لسوق العمل فى مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب والبرمجة

◄ د. رانيا الجوهرى عميدة الكلية: نطبق أحدث الأساليب التكنولوجية ووفرنا أفضل بيئة تعليمية لرفع كفاءة الطلاب

فى احتفالية ضخمة وأجواء مبهرة، احتفلت كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخرج طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، والدكتورة رانيا الجوهري عميد الكلية، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا الملعومات، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، والصيني maben الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة بشركة هواوي، والمهندسة مروة عباس المدير التنفيذي والاقليمي لشركة مصر IBM، والمهندس محمد مجدي العربي رئيس مجموعة البحوث والتطوير مجموعة العربي، والمهندس احمد فاروق المدير التنفيذي الإقليمي لشركة سيسكو، والمهندسة ريهام هشام مدير تطوير الألعمال بوزارة الإتصالات، والمهندسة أماني شوشة المسئول التقني لشركة Pro-AI ورئيس قسم اختبارات البرمجيات بوزارة الاتصالات، والمهندس عمرو زايد المدير التنفيذي لاكاديمية هواوي والمهندس اسماء سراج رئيس قطاع التدريب باكاديمية هواوي، إضافة إلى الفنانة درة، والفنان أحمد السعدني.

وقال الدكتور اشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفخر بما تقدمه لسوق العمل من خريجين تن تأهيلهم على أعلى مستوى ووفق أساليب التعليم الحديثة، موضحاً أن حفلات التخرج هى بمثابة يوم التتويج لكل الطلاب عن جهودهم خلال فترة دراستهم، مهنئا أولياء الأمور قائلا:"ألف مبروك لأولياء الأمور على هذا العمل العظيم الذي قدمتموه لابنائكم".

ورحب د. حيدر بضيوف الحفل الذين حرصوا على مشاركة الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم والبرامج المتقدمة في مجال علوم الحاسب والبرمجيات، وقدم "حيدر"، الشكر والتحية لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، قائلا: "نقدم التحية على ما قدموتموه من دعم لطلابكم طوال مسيرتهم التعليمة، كما قدم التهنئة لاولياء الأمور مؤكدا على أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الخريجين لانهم أصحاب هذا الحفل الحقيقيين.

فيما قدمت الدكتورة رانيا الجوهري، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، كلمتها عبر خاصية الهيلوجرام، وهي لأول مرة تطبق في حفلات التخرج بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأت الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من برامج تواكب العصر الحديث في علوم الحاسب والبرمجيات، وتمكنهم من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في سوق العمل حتى يتم خوض التجارب العملية بكل قوة، وتعمل الكلية علي دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تطوير معارفهم ومهارتهم بالتوازي مع تحسين نوعية الخريجين، من خلال توفير الكتب والمراجع المتخصصة لهم، ودعم إشتراكهم في المؤتمرات المحلية والدولية ومشاركة الطلاب من خلال التدريب العملي الصناع داخل مصانعهم.

وأوضحت د. رانيا أن الجامعة تقدم خريج على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية لخدمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يهدف لخدمة رؤية مصر 2030، مع العمل على اكساب الطالب قدر مناسب من المعارف والمهارات من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية متميزة، مع تقديم الدعم الأكاديمي والعملي للطلاب لضمان جودة التعليم، إمداد الطالب بالمعارف المتخصصة وإكسابه المهارات اللازمة للممارسة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة به، علاوة على ذلك ، تحرص الكلية على مشاركتها الفعالة في تطور المعلومات الواعد حيث أن هذا المجال التكنولوجي له تأثير حقيقي في تنمية القدرات الشخصية، وتوسيع الآفاق العقلية، ورفع قدرة الإنسان على التفكير والمناقشة والجدل.

وعلى هامش الحفل كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفنانة درة، والتى أعربت عن سعادتها بالتكريم من صرح تعليمي عملاق وقالت "الف مبروك من كل قلبي مبسوطة بيكو وحاسة اني انا اللى بتخرج واني انا اللى نجحت وبحي كل أعضاء هيئة التدريس اللى فرحانين بيكم زي أولياء اموركم وفخورة بتكريمي من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، وحرص الفنان أحمد السعدني على تهنئة الخريجين قائلا "للأسف انتم جيل حظه وحش خاصة مع وجود أزمة كورونا وقت دراستكم ولكن أحلى حياة بتبدأ بعد التخرج واتمنالكم حياة جميلة ولازم ميكونش كل تفكيرنا في الوظيفة انا مش فاهم ولا كلمة في اللى حضراتكم بتعملوه يعني علوم البرمجيات علم صعب جدا فالف مبروك لكم جميعا".

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، حيث احتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها مؤخرا، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.