تقرير برلمانى: 22 هيئة اقتصادية ترتفع أرباحها.. و4 منها تتجاوز زيادتها 55%

كتبت هبة حسام

كشفت أرقام ومؤشرات تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع صافى الربح المقدر لنحو 22 هيئة اقتصادية هذا العام، أبرزها هيئة قناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والتى تتجاوز نسب الزيادة بها 55%.

وأوضح التقرير أن عدد الهيئات الاقتصادية المقدر ارتفاع صافى أرباحها خلال العام المالى الحالي "22 هيئة"، تمثل نحو 67.6% من إجمالي الهيئات الاقتصادية المقدر تحقيقها لأرباح هذا العام والتي يبلغ عددها 33 هيئة، لافتا إلى ارتفاع عدد الهيئات التي ستشهد زيادة في صافى ربحها هذا العام مقارنة بالعام المالى الماضى 2021/2022، والذى بلغ العدد خلاله نحو 19 هيئة.

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة جاءت الهيئات الاقتصادية الـ22 المقدر ارتفاع صافى أرباحها هذا العام مقارنة بالعام المالى الماضى، ونسب الارتفاع بكل منها "من الأكثر فالأقل"، كالتالى:

1- المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، بنسبة ارتفاع 165.9%.

2- هيئة قناة السويس، بنسبة ارتفاع 66.4%.

3- الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بنسبة ارتفاع 64.8%.

4- الهيئة المصرية العامة للبترول، بنسبة ارتفاع 58%.

5- الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بنسبة ارتفاع 33.1%.

6- الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بنسبة ارتفاع 25.5%.

7- هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بنسبة ارتفاع 20.4%.

8- الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بنسبة ارتفاع 20%.

9- الهيئة القومية للبريد، بنسبة ارتفاع 17.6%.

10- جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، بنسبة ارتفاع 16.7%.

11- الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، بنسبة ارتفاع 15.9%.

12- جهاز تنمية التجارة الداخلية، بنسبة ارتفاع 15.5%.

13- جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، بنسبة ارتفاع 13.2%.

14- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بنسبة ارتفاع 11.9%.

15- الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بنسبة ارتفاع 10%.

16- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بنسبة ارتفاع 9.8%.

17- صندوق التأمين الحكومى، بنسبة ارتفاع 9.2%.

18- الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بنسبة ارتفاع 6.7%.

19- جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بنسبة ارتفاع 6.5%.

20- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنسبة ارتفاع 5.6%.

21- الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد، بنسبة ارتفاع 5%.

22- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بنسبة ارتفاع 0.2%.