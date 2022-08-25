تعويض أرملة لاعب السلة الأمريكى كوبى براينت بـ16 مليون دولار.. اعرف السبب

كتبت ريم عبد الحميد

حصلت أرملة لاعب السلة الأمريكى الشهير كوبى براينت على حكما بتعويضها بـ 16 مليون دولار من مقاطعة لوس أنجلوس لنشر موظفيها صورا قاسية لزوجها الراحل الذى لقى مصرعه هو ابنتهما التى كانت تبلغ من العمر 13 عاما مع آخرين فى حادث تحطم مروحية عام 2020.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فقد اتفق تسعة محلفون مع فانيسا براينت ، عارضة الأزياء، ومحاميها على أن الصور انتهكت خصوصيتها وسببت لها اضطرابا عاطفيا. وظلت فانسيا تبكى بصمت أثناء قراءة الحكم.

وتداول المحلفون على مدار أربع ساعات ونصف قبل التوصل إلى الحكم فى عيد كوبي بريانت، الذى يتم الاحتفال فيه فى لوس أنجلوس فى 24 أغسطس، لانه يمثل أرقامه فى لعب السلة، 8 و24، وهو اليوم الذى يلى عيد ميلاده حيث كان ليتم 44 عاما.

وبعد صدور الحكم، نشرت فانيسا صورا على انستجرام لنفسها مع زوجها وابنتها. وكتبت تعليقا "كله لأجلكما، أحبكما.. العدالة لكوبى وجيجى".

وكان موظفو عمدة مقاطعة لوس أنجلوس وإدارة الإطفاء، قد تشاركوا الصوربينما كان بعضهم يلعبون ألعاب الفيديو ويحضرون مأدبة توزيع جوائز. وشوهدت الصور أيضا من قبل بعض زوجاتهم، وفى إحدى الحالات من قبل نادل فى حانة كان يشرب بها أحد المسئولين.

ووجدت هيئة المحلفين أن نواب عمدة المقاطعة ورجال الإطفاء الذين هرعوا إلى مكان الحادث الذى وقع فى يناير 2020، التقطوا صورا غير قانونية للحادثة منها صورة لجثة براينت، الذى يوصف بأنه أسطورة لوس أنجلوس.