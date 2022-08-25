تعرف على ضوابط الزى المدرسى بالجيزة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم إجبار ولى الأمر على شراء الزى من المدرسة ، فى النقاط التالية أهم التفاصيل عن ضوابط الزى المدرسى بالجيزة.

1. أن يكون الزى للصفوف الأولى من كل مرحلة أولى ( رياض أطفال والأول الابتدائى والأول الأعدادى والأول الثانوية).

2. يتم تنفيذ لجنة لفحص العينة المكونة من مدير المدرسة ومسئول الوحدة المنتجة وسكرتير المدرسة ومدرس الاقتصاد المنزلى ومنفذ المشروع واللجنة مسئولة على ان يكون السعر مناسب للخامة ويتم الاستلام فى ضوء العينة المقدمة من المصنع ومطالبة للمواصفات عينة الزى المدرسى.

3. يتم تقديم عروض الأسعار التى تم اختيارها من قبل لجنه المدرسة إلى السيد مدير عام الإدارة التعليمية مع عمل دراسة الجدوي، وذلك للعرض على لجنة الفحص بالادارة التعليمية ويتم الترسية على اقل سعر واعلى جوده.

4. يتم تقديم عروض الاسعار للإدارات فى اظرف مغلفة" ثلاث عروض على الاقل " مع عنية منن القماش وصورة ضوئية من السجل التجارى والبطاقة الضريبية ساريه وشهاده التسجيل فى الفاتورة الالكترونية مع الاطلاع على أصل المستندات ويتم المفاضله فى ضوء أقل سعر مقدم .

5. أن تكون الفاتوة المقدمة فاتورة الكترونيا.

6. أن يكون نشاط جهه الموردة للزى مصنع ملابس فقط .

7. الزام المصنع بكافة الدمغات والضرائب المستححقة وعع من الزى المجانى بنسبة لا تقل 5 %

8. رفض أى سعر غير مرفق به المستندات السابق ذكرها .

9. اطلاع المصنع او جهه المورد للزى على الشروط المالية والفنية للزى مع الالتزام بالعقد المبرم بيم الطرفين .

10. تسجيل الصفوف التى سيتم بيع الزى لها فى دراسة الجدوى .

11. مدير المدرسة المسئول الأول عن تنفيذ المشروع .

12. يتم البيع داخل المدرسة بسجل البيع اليومى .

13. لجنة الفحص واستلام الزى بالإدارات التعليمية مكون من" الوحدة المنتجة والتوجيه المالى وتوجيه الملابس وعضو قانونى "

14. الزى للصفوف الأولى وقد تحددت الألوان لمناسبتها للمراحل العمرية كالتالى

- مرحلة رياض الأطفال ( تيشرت أحمر بكم + بنطلون كحلى )

- مرحلة الابتدائية ( تيشرت أصفر بكم + بنطلون كحلى )

- مرحلة الاعدادية ( تيشرت وردى بكم + بنطلون او جيب كحلى)

- مرحلة الثانوية ( تيشرت لبنى بكم + بنطلون او جيب كحلى)